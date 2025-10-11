11日の東京6R・新馬戦（ダート1600メートル）は、13番人気の伏兵セイントエルモズ（牡＝小島、父サンダースノー）が接戦を制しV。64万馬券を演出した。道中は中団で脚をため、直線は力強い伸び。最後は2着ウリズンベーに競り勝った。菅原明は「まだ緩くて集中力も今ひとつという段階だったが、いい走りをしてくれた」とレースを回顧。小島師は「イメージ通りの競馬。広いコースが合うとは思っていた」と笑顔だった。