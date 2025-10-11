１０月１１日の東京６Ｒ・２歳新馬（ダート１６００メートル＝１６頭立て）は菅原明良騎手が騎乗した単勝１３番人気のセイントエルモス（牡、美浦・小島茂之厩舎、父サンダースノー）が勝利した。勝ちタイムは１分３９秒９（稍重）。五分のスタートを決めると、道中は馬群の外を追走。４角でも大外を回されたが、１２番手からジワジワと脚を伸ばし上がり３ハロンは最速の３７秒０をマークした。ゴール前では２着のウリズンベー