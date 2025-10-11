◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ第２日（１１日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）国内ツアー７か月ぶり出場の渋野日向子（サントリー）は２８位で出て１バーディー、４ボギーで７５と崩し、通算イーブンパーで終えた。ホールアウトした時点ではカットラインに２打届かない６３位とし、予選落ちが濃厚となった。雨が降りしきる中、前半の２番パー４で第３打のアプローチを約１メートルに寄せた