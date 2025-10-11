「ＳｎｏｗＭａｎ」の宮舘涼太（３２）が１０日、ＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演。妹とのエピソードを語った。この日は、宮舘の母と２人の妹に番組取材。ＭＣの「Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２」藤ヶ谷太輔は、宮舘の妹たちが「恋愛相談に厳しすぎる」と明かしていたことを告げると「（妹が）今気になる人がいらっしゃると。それに対して『そういうやつと飯行くな』と。むしろ『そいつの電話番号を教えろ』『俺が電話する』と」