¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àï DeNA-µð¿Í(11Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤ËÎ×¤àµð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥Þ¥Ï¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤È¾å°ÌÂÇÀþ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢4ÈÖ¤Ë¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬ºÂ¤ê¤Þ¤¹¡£5ÈÖ¤Ë´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤¬Æþ¤ê¡¢8ÈÖ¤Ë¤Ï±¦ÏÆÊ¢ÄË¤«¤éÌó1¤«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Ï»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¡£