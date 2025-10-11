「フェニックス・リーグ、阪神−広島」（１１日、天福球場）阪神先発の伊藤将司投手は、２回１安打１失点でマウンドを降りた。初回は直球主体で２つの三振を奪うなど、三者凡退の立ち上がり。１点リードの二回は、先頭の四球をきっかけに１死一、三塁のピンチを招くと、二俣にスクイズを決められ同点を許した。左腕は７日の中日戦（サンマリン）で先発し、３回４安打２失点。走者を出してからの投球を課題に挙げ、藤川監督