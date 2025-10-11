フランス代表のFWキリアン・ムバッペが負傷で離脱することになるようだ。フランス『レキップ』が報じている。ムバッペは10日にホームで行われた北中米ワールドカップ欧州予選のアゼルバイジャン戦(○3-0)で先制ゴールを挙げたが、後半38分に足を引きずりながら途中交代。直接ドレッシングルームに向かった。同紙によると、レアル・マドリーFWは4日のラ・リーガ第8節ビジャレアル戦(○3-1)と同じ右足首を痛めたとみられる。