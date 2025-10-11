[10.11 J3第31節](CFS)※14:00開始主審:小林拓矢<出場メンバー>[栃木シティ]先発GK 31 相澤ピーター・コアミDF 5 奥井諒DF 15 佐藤喜生DF 28 小西慶太郎DF 42 マテイ・ヨニッチMF 8 森俊貴MF 10 岡庭裕貴MF 16 加藤丈FW 39 バスケス・バイロンFW 77 田中パウロ淳一FW 90 ピーター・ウタカ控えGK 1 原田欽庸DF 33 乾貴哉MF 13 大嶌貴MF 14 関野元弥FW 9 都倉賢FW 22 鈴木裕斗FW 23 吉田篤志FW 40 鈴木国友FW 99 平岡将豪監督