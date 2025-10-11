2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î²Î¤¤¼ê¡¦Ä¶³ØÀ¸¤¬10·î5Æü¡¢Âçºå¡¦NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ½é¤ÎÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãÄ¶³ØÀ¸ Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼2025¡Á²»Íß¤Î½©¡Á¡ä¤òÂçÀ®¸ù¤Ç´°¿ë¤·¤¿¡£8·îËö¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤Ã¤¿ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Àè¹ÔÍ½Ìó¤Î»þÅÀ¤ÇÅìµþ¤ÈÂçºå¸ø±é¤¬Í½ÄêËç¿ô½ªÎ»¤Ë¡£¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï2023Ç¯¤Î¡Ø2nd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖÆþ³Ø¼°¡×¡Ù°ÊÍèÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢³«ºÅ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Àª¤¤¤Ç²ñ¾ì¤Î¥­¥ã¥Ñ¤âÆ°°÷¤âÁý¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£