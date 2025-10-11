【その他の画像・動画等を元記事で観る】 今年デビュー10周年を迎えたMrs.GREENAPPLE（以下、ミセス）が、自身初の『オールナイトニッポン』のパーソナリティを担当。10月10日22時からニッポン放送『Mrs. GREEN APPLEのオールナイトニッポンGOLD』が放送され、ミセスは約2時間にわたる生放送で、自由奔放かつ温かみのあるトークを繰り広げた。 ■番組へ届いたメールは脅威の2万2,000通超え