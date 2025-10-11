乃木坂46の「39thSG アンダーライブ」最終公演が9日、神奈川・横浜BUNTAIで開催された。7月にリリースされた39thシングル「Same numbers」のアンダー楽曲「不道徳な夏」で初のセンターを務める4期生・金川紗耶を中心に、メンバー12人が3日間にわたり熱いパフォーマンスを繰り広げた。【写真】金川紗耶が初座長「39thシングルアンダーライブ」ライブフォトステージは「Under’s Love」で幕を開け、「My rule」「マシンガンレ