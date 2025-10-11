◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）巨人は１１日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。先発マウンドは山崎伊織投手。今季１１勝を挙げた右腕の投球に期待がかかる。岸田行倫捕手が「５番・捕手」でスタメン出場。勝負強い打撃を見せる背番号２７に注目が集まる。若林楽人外野手が「６番・右翼」で先発出場する。右翼でのスタメンは４月２２日