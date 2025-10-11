◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第１戦日本ハム―オリックス（１１日・エスコンＦ）クライマックスシリーズ第１ステージ初戦のスタメンが発表された。日本ハムは前日会見で新庄剛志監督が予告した通り、４番に清宮幸太郎を起用。「４打数５安打くらい」の期待に応える活躍ができるか注目される。オリックス打線は今季、日本ハム先発・伊藤とレギュラーシーズンで４度対戦。１勝３敗