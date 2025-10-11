◆みやざきフェニックス・リーグ四国ＩＬ選抜―巨人＝１回裏降雨ノーゲーム＝（１１日・アイビー）みやざきフェニックス・リーグの四国ＩＬ選抜戦は降雨ノーゲームとなった。霧雨の中、試合がスタート。初回表、巨人の攻撃は笹原が一邪飛、門脇が空振り三振、三塚が二ゴロに倒れ３者凡退に抑えられた。その裏、先発の又木は先頭打者を二ゴロに打ち取り、２人目から見逃し三振を奪ったところで雨脚が強まり、中断。その後も