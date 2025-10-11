久しぶりに会う友人との時間は、まるでタイムスリップしたみたいで楽しいものですよね。けれど、ときには思いがけない一言で心がざわつくことも……。今回は筆者の友人の体験談をご紹介します。 10年ぶりに会った友人からにじみ出るマウント感 独身でも既婚でも、子どもがいてもいなくても……。私の幸せは私が決める、誰かと自分を比べる必要なんてない。そう強く思えた出来事でした。これからは心がざわつく関係からは