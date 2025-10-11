石破総理大臣は、任務中の事故などで亡くなった自衛隊員の追悼式に参列し、「隊員を失ったことは痛恨の極みだ」と哀悼の意を表しました。【映像】追悼式の様子「不幸な出来事を繰り返さぬよう最善の努力を尽くしますとともに、殉職された隊員のご遺志を受け継ぎ、国民の命、平和な暮らしを守ることに、全力を尽くして参る」（石破総理大臣）追悼式では、去年11月に福岡県宗像市沖で発生した海上自衛隊の掃海艇「うくしま」の沈