◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ日本ハム-オリックス(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)いよいよ2025年シーズンのクライマックスシリーズが開幕。シーズンを3位で終えたオリックスは、初戦のスタメンを発表しました。日本ハム戦では打率.333と好相性を見せている紅林弘太郎選手は3番での起用。4番には中川圭太選手が入ります。さらに好調の西野真弘選手が5番で起用されました。先発マウンドにあがるのは、山下舜平大