きょう開催の「こうのす花火大会」を、2024年に引き続き、今年もライブ配信予定です！主催者によると約2万発の花火を打ち上げる予定で、その規模は関東でも屈指となっています。花火大会を楽しむ上で必要な情報を、大会公式HPをもとにまとめました。いつ開催？「こうのす花火大会」は10月11日(土)午後5時30分から行われるということです。花火の打ち上げは午後6時ごろから予定されています。どこで見ることができる？埼玉県鴻巣市