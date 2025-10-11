Snow Man宮舘涼太（32）が10日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。忙しい先輩のために後輩がやることを明かした。MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）との関係を先輩で「Kis−My−Ft2の皆さんがデビューしたタイミングで僕らもバックにつかせていただいたりとか。藤ケ谷君に僕、よく振り付けを教えてました」と明かした。藤ケ谷が「僕が教えてたんじゃなくて、僕が教わってた？」と聞くと、「はい。何か藤ケ谷君担当