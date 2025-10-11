プレミアリーグは10日、9月のプレーヤー・オブ・ザ・マンス（POTM／月間最優秀選手）を発表。マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが選出された。ハーランドは9月に行われたリーグ戦3試合で5ゴール1アシストを記録する活躍を見せ、鎌田大地（クリスタル・パレス）やヤンクバ・ミンテ（ブライトン）、ロビン・ローフス（サンダーランド）、グラニト・ジャカ（サンダーランド）、マルティン