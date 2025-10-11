タレントの小倉優子が9日に自身のアメブロを更新し、息子たちとクッキーを作ったことを報告した。この日、小倉は「夕方クッキーを作り約束をしたので、お夕飯後にクッキーを作りました！」と報告。続けて「可愛い 三男が大好き過ぎる次男 仲良し」とコメントし、クッキー作りを楽しむ息子たちの仲睦まじい写真を複数公開した。さらに、焼き上がったクッキーの写真も披露し「サクサクで美味しく焼けました」と満足した様子でコメン