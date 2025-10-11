14日にブラジルと対戦する日本代表。10日に行われたパラグアイ戦は2-2の引き分けとなった。一方、ブラジルは10日にソウルで行われた韓国戦に5-0で圧勝している。ブラジルサッカー連盟によれば、セレソンのキャプテンであるカゼミロは、9日の会見でこう話していたそう。「対戦相手のダイナミクスを多様化することは非常に重要だ。他のチームにも敬意を表するが、韓国と日本は（アジアの）トップチーム。我々はハイレベルなチームと