¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª Æú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù¾å¸¶ÊâÌ´Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¡¦ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¤¬¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØLONG VACATION¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ò11·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½é¤Î¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª¤·¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°Õ³°¤È¥Ç¥«¤¤¡ªÂÀ¤â¤âÁ´³«¤Ç¿åÃå»Ñ¤ÎÂçÀ¾°¡¶êÍþ»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤ÏÆî¹ñ¥Ù¥È¥Ê¥à¡£³«ÊüÅª¤Ê´Ä¶­¤ÎÃæ¡¢ÆÍÁ³¤Î±«¤Ë¹ß¤é¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤µ¤¨³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ