モデルで実業家のMALIA.（42）が10日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）にVTR出演。元夫で2018年に他界した山本“KID”徳郁さん（享年41）への思いを語った。今回は4度の離婚を経験し、現在は4児のシングルマザーとしてUAEのドバイで暮らす私生活に密着。19歳で出産した長男はJリーガーとなり、自身は40歳の若さで“おばあちゃん”になった。帰国した時に必ず訪れるのが、7年前がんで他界