JRAは11日、米遠征を予定している関西馬7頭が22日に成田空港午前10時5分発のフライトで出国すると発表した。アメリカンステージ（牡3＝矢作）、アリスヴェリテ（牝5＝中竹）、アルジーヌ（牝5＝中内田）、スウィッチインラヴ（牝2＝矢作）、ドラゴンウェルズ（牡3＝藤原）、ピューロマジック（牝4＝安田）、フォーエバーヤング（牡4＝矢作）の7頭で14日から栗東トレセンで輸出検疫（20日まで）に入る。