台風23号は南西諸島付近をゆっくりと北上し、奄美や九州南部に最も接近する見通しです。奄美を中心に激しい雷雨となり、風も強まるでしょう。強風や高波、大雨災害にご注意ください。西日本では日中日差しが届きますが、太平洋側を中心に雨が降る所もあるでしょう。東日本や東北は、午後も本降りの雨となり、傘が手放せない一日となりそうです。気温です。西日本は、日中30℃近くまで気温が上がり、季節外れの暑さとなるでしょう。