【モデルプレス＝2025/10/11】子役・泉谷星奈の公式Instagramが10月9日に更新された。ピンクの髪色を公開し、反響を呼んでいる。【写真】泉谷星奈「海のはじまりから雰囲気一変」◆泉谷星奈「アーニャ」そっくりのピンクヘアを披露この日の投稿は、フジテレビ系朝の情報番組「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜／5時25分〜8時14分）出演の報告。上演中のミュージカル「SPY×FAMILY」にアーニャ・フォージャー役のひとりとして出演