１０月１１日の京都６Ｒ・２歳新馬（ダート１２００メートル＝１１頭立て）は単勝１番人気で松若風馬騎手騎乗のマメタンク（牡、栗東・東田明士厩舎、父フィレンツェファイア）が好位から抜け出し、３馬身差をつける完勝だった。勝ち時計は１分１２秒４（良）。道中は２番手からの追走。外へ張るような面を矯正しながらだったが、ラスト１ハロン手前では軽く促した程度で先頭に立つと、その後に追ってからも力強く加速し、後続