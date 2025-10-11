私はヒカリ。推し活に勤しんでいるアラサーです。推しが尊すぎて遠方のライブに行くこともめずらしくありません。今回のライブは兄が住んでいるエリアで開催される予定だったので、兄の家に泊まらせてもらうことにしました。しかし義姉からアレコレと口うるさく怒られて、私は一気に嫌な気持ちになってしまいました。せっかく会いに行ってあげているのにガミガミ怒るし、挙げ句の果てに家から追い出されるし、本当に最悪。義姉は非