＜スタンレーレディスホンダ2日目◇11日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、今季2勝目を狙う河本結がトータル9アンダー・単独首位に立っている。【写真】これぞホンダ！ 優勝副賞は真っ赤なスポーツカー！1打差2位タイに岩井千怜、佐久間朱莉、野澤真央、ルーキーの吉田鈴。3打差6位タイには桑木志帆、渡邉彩香、沖せいら、アマチュアの