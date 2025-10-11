＜SAS選手権初日◇10日◇プレストンウッドCC（ノースカロライナ州）◇7237ヤード・パー72＞PGAチャンピオンズツアー（米シニア）の第1ラウンドが終了した。藤田寛之はノーバーディ・5ボギーの「77」と振るわず、5オーバー・65位タイ発進となった。【現地写真】池に気になる生き物を発見！4アンダー・首位にはパドレイグ・ハリントン（アイルランド）、スチュワート・シンク、チャド・キャンベル（ともに米国）、ロバート・カール