静岡県伊東市の田久保真紀市長が議会を解散したことに伴う伊東市議会議員選挙が10月12日に告示されます。 伊東市の市議会議員選挙は、学歴詐称疑惑などを受け、議会で不信任決議が全会一致で可決された田久保真紀市長が議会を解散したことに伴って行われます。 市議選には、これまでに前職18人と新人12人の合わせて30人が立候補を表明しています。 告示日前日の11日も、各立候補予定者の陣営が告示日当日の出陣式に向けて準備を