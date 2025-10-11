沼津市の親子2人死亡ひき逃げ事件、検察が懲役7年を求刑 静岡地裁SBS NEWS

沼津市の親子2人死亡ひき逃げ事件、検察が懲役7年を求刑 静岡地裁

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 静岡県沼津市で親子2人をひき逃げし死亡させた罪に問われた男
  • 10日の静岡地裁沼津支部での裁判で、検察側は懲役7年を求刑した
  • 弁護側は執行猶予付きの判決が相当と主張し、判決は11月13日に言い渡される
