広島県警のベテラン捜査員から指紋や足跡を採取する技術を学ぶ、鑑識伝承塾が開かれました。 広島県警 原忠嗣指導官「きれいな足跡があるなんてイメージから消してくれ。そんな現場はない、ドラマだけ」 鑑識歴４５年、県警の原忠嗣指導官から足跡の取り方の指導を受けるのは、県内の警察署に勤務する若手警察官ら５人です。 ５人はライトで地面を照らして足跡を探し、特殊なフィルムで採取する方法を教わりました。 広