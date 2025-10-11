今月末、広島市中区のパセーラに開館する「広島もとまち水族館」に、国の特別天然記念物オオサンショウウオが到着しました。 太田朱香記者「新たな水槽に、いまオオサンショウウオが引っ越してきました」 １０日、中区のパセーラ７階に到着したのは全長約４０ｃｍ、体重４ｋｇほどの国の特別天然記念物オオサンショウウオ２匹です。 安佐北区の安佐動物公園から貸し出され、は虫類や昆虫類などのエリアに展示されま