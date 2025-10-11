レイアウトが固定され、画面中が広告に埋め尽くされたサイトが当たり前になった昨今、プレーンテキスト中心のシンプルなウェブサイトへと回帰する流れが、海外を中心に起こりつつある。多くは既存サイトのテキストバージョンとして提供されるが、なかには新しく立ち上げるサイトをテキスト主体にするといった試みもあり、注目を集めている。今回はそれらの中から、テキストバージョンを提供しているニュース系サイトを紹介する。い