俳優で歌手の北山宏光（40）が、10日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。希望しているCM出演について話した。テーマ「何のCMに出たいか」で、北山は「茶色い食べ物が好きなんですよ」。そして「からあげ。かららあげが好きだから。特化したロケとか行きたいし」と、からあげに関した露出を希望していることを開かした。サンドウィッチマンの伊達みきお（51）がコロッケに特化していることに触れ