【その他の画像・動画等を元記事で観る】1982年『戦闘メカザブングル』挿入歌「HEY YOU」でデビューを果たしたMIQ(MIO)。翌年『聖戦士ダンバイン』のOP「ダンバインとぶ」／ED「みえるだろうバイストン・ウェル」をリリース。この年、雑誌「アニメージュ」主催の第6回アニメグランプリ女性歌手部門で第1位を獲得し、アニメソング歌手としての地位を確固たるものにした。1984年『重戦機エルガイム』のOP「エルガイム −Time for L-G