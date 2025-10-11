バレーボール女子日本代表でイタリア・セリエAのノヴァーラに所属する石川真佑選手が2025年10月4日、自身のインスタグラムを更新。日本代表にも召集された岩沢実育選手（埼玉上尾メディックス）とのツーショットを披露した。「もう出かける予定決まってるからね」石川選手は、「イワサワミイク」とメッセージを添えて、スイーツやバス内での様子、岩沢選手とのツーショットなどを投稿。「もう出かける予定決まってるからね」とつづ