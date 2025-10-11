テニス・第１００回全日本選手権第７日（１１日・東京有明コロシアム＝読売新聞社後援）――女子シングルス決勝で、第２シードの岡村恭香（橋本総業ＨＤ）が第５シードの清水綾乃（ＴｅａｍＬＢ）を７―６、３―６、６―４で下し、初優勝を飾った。３０歳の岡村は「全日本選手権優勝はずっと欲しかったタイトル。ただただうれしい」と感慨に浸った。