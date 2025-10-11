AIにはできない、人間の脳ならではの判断があります（写真：designer491／PIXTA）AI時代をどう生きるか──。多くの人が多くの場所で議論を繰り広げているテーマです。AIと脳科学の最先端研究に接する脳科学者の茂木健一郎さんは、「AI時代には、AIには不可能で私たち人間が得意とする能力も高めていく必要がある」と言います。茂木さんが提唱するのは次の3つの能力です。「1.選択力、2.コミュニケーション力、3.創造性」本稿では