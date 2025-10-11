元HKT48の兒玉遥さんが、自叙伝「1割の不死蝶 うつを卒業した元アイドルの730日」発売記念イベントを開催しました。【写真を見る】【兒玉遥】「休むことも仕事」うつ病卒業で自叙伝出版 あらためて知った“母親の確固たる愛”兒玉さんはHKT48時代に、SNSで心ない誹謗中傷を浴びたことから、躁（そう）うつ病を発症し、2度の休業を経験。復帰後の現在はドラマやバラエティー番組、YouTubeなど多分野で活動しています。出版に至り兒