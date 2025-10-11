看護師の女性の腹部をナイフで4回刺し… 岡山県高梁市の病院で、看護師の女性をナイフで刺し、殺害しようとした罪に問われている男の裁判員裁判です。 【写真を見る】送検時の被告の男（33）／殺人未遂事件の現場 岡山地裁は、懲役8年の判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、殺人未遂・銃砲刀剣類所持等取締法違反の2つの罪に問われている高梁市の無職の男（33）です。 判決などによりますと、男は2024年7月に高梁市の病