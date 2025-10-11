東京の新宿を訪れた海外観光客がネズミにかまれる事故にあった。現地メディアは最近、東京でネズミに関連する被害が続いているとし、対策が必要だと報道した。ドバイ出身の女性は9日、インスタグラムで新宿の路上でネズミの攻撃を受けたとし、当時の状況が入った映像を公開した。映像には、多くの人がいる道路の真ん中にネズミが現れて歩行者が足で蹴る姿や、ゴミをあさるネズミの姿が出てくる。その後、女性はネズミに足をかまれ