トランプ米大統領が今年２回目の健康診断で新型コロナワクチンの接種を受けたという/Kevin Lamarque/Reuters（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は１０日、ウォルター・リード医療センターを訪問し、新型コロナウイルスワクチンの追加接種とインフルエンザの予防接種を受けた。ホワイトハウスが公開したメモの中で、主治医が明らかにした。トランプ氏の主治医、ショーン・バーバベラ博士は、「今後の海外出張に備えて、トランプ大統領