ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > トランプ氏の「あざ」臆測呼ぶも トランプ政権 相談 新型コロナウイルス 健康診断 ワクチン 高齢者 出張 コロナ ホワイトハウス CNN.co.jp トランプ氏の「あざ」臆測呼ぶも 2025年10月11日 12時20分 リンクをコピーする トランプ米大統領が今年２回目の健康診断で新型コロナワクチンの接種を受けたという/Kevin Lamarque/Reuters（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は１０日、ウォルター・リード医療センターを訪問し、新型コロナウイルスワクチンの追加接種とインフルエンザの予防接種を受けた。ホワイトハウスが公開したメモの中で、主治医が明らかにした。トランプ氏の主治医、ショーン・バーバベラ博士は、「今後の海外出張に備えて、トランプ大統領 記事を読む おすすめ記事 世界の抗核抗体検査市場 規模、成長、洞察、市場シェア、競合情勢、動向分析レポート : 製品別；手法別；用途別；最終用途別 - 2031年までの世界機会分析と産業予測 2025年10月8日 9時0分 トランプ氏、ノーベル賞マチャド氏から電話受け「私にくれとは言わなかった」…受賞に未練にじむ 2025年10月11日 12時24分 イスラエル首相「トランプにノーベル平和賞を」…同時投稿された衝撃の写真 2025年10月10日 8時14分 冷温物流ソリューションや時間厳守の医薬品配送需要の高まりに伴い、世界のバイオ医薬品物流市場は2033年までに2520億米ドルを突破する見込みです。 2025年10月10日 11時0分 「大腸内視鏡検査」は保険適用される? 費用やオススメの受診頻度を医師が解説! 2025年10月6日 5時0分