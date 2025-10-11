◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人吉川尚輝内野手▽ＤｅＮＡ伊勢大夢投手▽ＤｅＮＡ森原康平投手▽ＤｅＮＡ牧秀悟内野手▽ＤｅＮＡ梶原昂希外野手【出場選手登録抹消】なし◆パーソルパ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハムマルティネス捕手▽日本ハム松本剛外野手▽日本ハム万波中正外野手▽日本ハムレイエス外野手▽オリックス岩嵜翔投手▽オリックスマチャ