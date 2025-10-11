日本有数の家具の産地・福岡県大川市で11日から「大川木工まつり」が開催されています。11日、開場と同時に大勢の人が訪れた「大川木工まつり」。メイン会場の大川産業会館には地元の家具メーカーをはじめ140社ほどが出展しています。木工職人が製作した繊細な大川組子の建具や、リビング用の温かみのある家具など、約1万点の製品が通常より安く販売されているということです。また、展示即売会では、職人たちに直接、