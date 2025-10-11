東日本大震災や去年7月の豪雨で被災した人たちを支援しようと、使わなくなった着物などのチャリティー販売会がいま、酒田市の中心商店街で開かれています。この「酒田着物プロジェクト」は、使われなくなった着物や帯などを無償で提供してもらい、その売上金で被災地を支援するものです。酒田中通り商店街で仏壇店を営む佐藤幸美さんらは、東日本大震災で被災した宮城県南三陸町の商店街を支援しようと2016年からこの取り組