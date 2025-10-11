AI（人工知能）スタートアップ企業の元社長ら4人が粉飾決算をした疑いで逮捕された事件で、自社のサービスを社内で働くスタッフに法人契約させ、架空の売り上げを計上していたとみられることが新たにわかりました。「オルツ」の元社長・米倉千貴容疑者（48）ら4人は、架空の売り上げを計上し虚偽の有価証券報告書などを提出した疑いが持たれています。オルツは、主力商品である議事録作成サービスの法人向けプランを業務委託のスタ