『レジャー白書2022』によれば登山の参加人口は440万人（21年度）と、たいへん多くの方が楽しんでいます。一方、登山を通じて遭遇した出来事や気づいたこと、”あるある”などをブログで発信し、人気を博しているのが主婦のたまごさん。今回のテーマは「紅葉」です。【最終コマ】そこまでして見たいのかと聞かれれば…* * * * * * *今年は紅葉の当たり年？「2025年は、高山の紅葉が久々の当たり年！」とSNSで目にしました。「当た